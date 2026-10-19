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19 жовтня 2026, 09:20

Масована атака на Київщину: в Ірпені постраждали шестеро людей, троє – зникли безвісти

19 жовтня 2026, 09:20
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Фото: Маркушин
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У ніч на 19 жовтня ворог завдав масованого комбінованого удару по Київській області із застосуванням балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко та ексмер Ірпеня Олександр Маркушин, передає RegioNews.

Основний удар ракет припав на одне з найбільших підприємств Ірпеня Бучанського району. Воно зазнало серйозних руйнувань, на місці спалахнула масштабна пожежа. Вибуховою хвилею також пошкоджені сусідні багатоповерхівки, у квартирах повибивало вікна.

Внаслідок атаки в Ірпені травмовані шестеро людей, зокрема троє дітей. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти, тривають їх пошуки.

Загалом у Бучанському районі пошкоджені 11 приватних будинків, шість автомобілів, виробничі та складські приміщення, а також заклад освіти.

У Вишгородському районі зафіксовано пошкодження приватного будинку, п'яти автомобілів та об'єкта інфраструктури.

На місцях працюють усі екстрені та профільні служби для ліквідації наслідків атаки та допомоги постраждалим.

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київ ракетами. Унаслідок ворожої атаки загинула 21-річна дівчина, кількість постраждалих зросла до восьми.

Пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці: наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" на червоній гілці будуть тимчасово зачинені на вхід і вихід.

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