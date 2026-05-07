На Івано-Франківщині правоохоронці викрили організовану групу, яка спеціалізувалася на зламі мобільного банкінгу

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews .

Впродовж 2024–2025 років фігуранти здійснювали несанкціоноване втручання в роботу мобільного банкінгу громадян та викрадали кошти з їхніх рахунків. Серед потерпілих — пенсіонери та військовослужбовці. Наразі спільникам повідомлено про підозри.

Організатором схеми є 20-річний мешканець Коломийського району. До злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників.

Фігуранти використовували придбані через закриті інтернет-ресурси конфіденційні банківські дані громадян, зокрема логіни, паролі та PIN-коди.

Отримавши доступ до акаунтів, зловмисники блокували доступ власників до мобільних банківських застосунків та здійснювали несанкціоновані перекази коштів на підконтрольні їм рахунки в різних фінансових установах.

Надалі кошти знімали готівкою або використовували для оплати послуг на онлайн-платформах.

П’ятьом учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, заволодіння коштами громадян та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені у складі організованої групи.

