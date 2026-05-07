07 травня 2026, 17:47

На Прикарпатті 20-річний юнак створив банду, яка обкрадала рахунки військових та пенсіонерів

Фото: Нацполіція
На Івано-Франківщині правоохоронці викрили організовану групу, яка спеціалізувалася на зламі мобільного банкінгу

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Впродовж 2024–2025 років фігуранти здійснювали несанкціоноване втручання в роботу мобільного банкінгу громадян та викрадали кошти з їхніх рахунків. Серед потерпілих — пенсіонери та військовослужбовці. Наразі спільникам повідомлено про підозри.

Організатором схеми є 20-річний мешканець Коломийського району. До злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників.

Фігуранти використовували придбані через закриті інтернет-ресурси конфіденційні банківські дані громадян, зокрема логіни, паролі та PIN-коди.

Отримавши доступ до акаунтів, зловмисники блокували доступ власників до мобільних банківських застосунків та здійснювали несанкціоновані перекази коштів на підконтрольні їм рахунки в різних фінансових установах.

Надалі кошти знімали готівкою або використовували для оплати послуг на онлайн-платформах.

П’ятьом учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, заволодіння коштами громадян та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені у складі організованої групи.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
