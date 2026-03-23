На Київщині ліквідували масштабну пожежу на складах: вогонь охопив 5500 кв. м
Рятувальники загасили пожежу в селі Погреби Броварського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Пожежа сталася у складській будівлі. Вогонь охопив площу в 5500 кв. м, а також перекинувся на суху траву на прилеглій території площею 1 га.
За попередньою інформацією, загиблих немає. По медичну допомогу звернувся один чоловік.
До гасіння залучались 69 фахівців та 22 одиниці техніки від ДСНС Київської області, Києва та місцевої пожежної охорони.
Причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, під ранок 18 березня на Миколаївщині сталася масштабна пожежа – горіли свиноферма та дерев’яна прибудова.
20 березня 2026
