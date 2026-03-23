Пожежа сталася у складській будівлі. Вогонь охопив площу в 5500 кв. м, а також перекинувся на суху траву на прилеглій території площею 1 га.

За попередньою інформацією, загиблих немає. По медичну допомогу звернувся один чоловік.

До гасіння залучались 69 фахівців та 22 одиниці техніки від ДСНС Київської області, Києва та місцевої пожежної охорони.

Причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.

