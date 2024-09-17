На Київщині чоловік облив бензином та підпалив співмешканку

фото: поліція

Житель Фастівського району під час конфлікту облив жінку бензином та підпалив. Вона загинула на місці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жахлива подія сталася 13 вересня. Поліція отримала повідомлення про пожежу в селі Великі Гуляки. У будинку перебувала 62-річна власниця. Вогнеборці загасили вогонь, однак врятувати жінку не вдалося.

Як виявилось, під час розпиття алкоголю між чоловіком та жінкою виникла сварка. Фігурант спершу взяв каністру з легкозаймистою рідиною, ударив співмешканку по голові, а потім облив бензином і підпалив. Потім він вийшов з будинку на двір та підпер вхідні двері палицею, аби жінка не змогла врятуватися.

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру.

Зловмиснику загрожує довічне увʼязнення.

Нагадаємо, 10 вересня у Вінниці чоловік вбив дружину, а потім викинувся з вікна. Його госпіталізували з тяжкими травмами.