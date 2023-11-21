У Броварах під Києвом п'яний водій протаранив п'ять припаркованих авто

фото: поліція

У місті Бровари в Київській області сталася ДТП. Внаслідок неї були пошкоджені п’ять автомобілів, водії яких навіть не були присутніми на місці події

Деталями 21 листопада поділилась пресслужба поліції, передає RegioNews.

Вночі, приблизно о 01:30, в Броварах сталась аварія. 22-річний водій протаранив одразу п’ять машин, які були припаркованими поблизу будинків.

Правоохоронці з’ясували, що порушник був на підпитку. В його крові виявили 1,42 проміле алкоголю.

Поліція склала одразу три адміністративні протоколи.

порушення правил дорожнього руху, яке призвело до аварії (штраф 850 гривень);

керування машиною в нетверезому стані (штраф 17 тисяч гривень);

керування авто особою, яку тимчасово обмежили у цьому праві (позбавлення посвідчення на 3-6 місяців).

Нагадаємо, раніше в Обухівському районі на Київщині нетверезий водій позашляховика допустив зіткнення автомобіля з фасадом будівлі. Унаслідок ДТП постраждав сам керманич і двоє пасажирів. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за водіння у стані алкогольного сп'яніння.