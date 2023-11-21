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21 листопада 2023, 12:58

Зґвалтування падчерки та створення порнографії: на Київщині повідомили про підозру подружжю

21 листопада 2023, 12:58
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фото: скріншот із відео
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На Київщині затримали подружню пару за підозрою у створенні та розповсюдженні дитячої порнографії

Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини, передає RegioNews.

"Поліцейські встановили, що жінка виготовила відеофайл порнографічного характеру за участі двох своїх доньок, 2011 та 2013 років народження, та розмістила його у мережі Інтернет. А її чоловік вчинив дії сексуального характеру щодо однієї з падчерок. Свої дії фільмував за допомогою відеозапису”, – йдеться у повідомленні.

Наразі діти перебувають з біологічним батьком.

Подружжю обрали запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

За фактом виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії жінці повідомили про підозру (ч. 3 ст. 301-1 КК України). Її чоловік підозрюється у вчиненні зґвалтування щодо особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку (ч. 4 ст. 152 КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині судитимуть чоловіка, який ґвалтував дітей та платив за це їхній матері.

діти Київська область згвалтування порнографія



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