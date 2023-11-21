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21 листопада 2023, 11:02

Вірусний гепатит А виявили на Київщині

21 листопада 2023, 11:02
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фото: pixabay.com
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У Київській області зареєстрували випадок захворювання на вірусний гепатит А. В Броварах заразилася робітниця Київського обласного спортивного коледжу (Броварського вищого училища фізкультури)

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на директора Броварської районної філії ДУ "Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Олени Левченко, чию заяву публікує "Трибуна - Бровари".

Під час оперативної наради медик зазначила, що співробітниця коледжу могла заразитися гепатитом А контактно-побутовим шляхом, оскільки "можливість зараження через продукти харчування та воду виключили".

Нині у навчальному закладі продовжуються протиепідемічні заходи - сам коледж на карантині.

Крім того, було виявлено групу ризику з 84 осіб, які перебували в контакті з хворою.

За словами Левченко, згідно з рекомендаціями МОЗ діти будуть під контролем протягом 35 днів з моменту виявлення випадку захворювання. Також проведуть необхідні біохімічні лабораторні аналізи.

Також з'ясувалося, що четверо дітей із контактної групи ризику перебувають у лікарні, але у них діагностували COVID-19 та ГРВІ, а підозри на гепатит А поки що немає.

Директор Броварського центру розповіла, що вакцини від вірусного гепатиту А зараз є лише у Вінницькій області.

Як заявила начальник відділу охорони здоров'я Ніна Хорошаєва, зараз відбувається формування виїзної бригади медиків. До її складу увійде медсестра, яка візьме зразки крові у контактних осіб. За результатами аналізів крові на печінкові проби, медики зможуть зробити подальші висновки та планувати протиепідемічні заходи, додала вона.

Водночас Хорошаєва звернула увагу, що для проведення подібних заходів потрібно отримати згоду батьків чи тренера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що випадки захворювання гепатитом А в Україні вже зафіксовано у шести областях.

Читайте також: Спалах гепатиту А: Як вберегтися від хвороби і які симптоми вказують на інфікування

вірус інфекції захворювання Київська область Бровари Гепатит А



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