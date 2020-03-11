Київська Буча прийме чемпіонат світу з мотокросу

16-17 травня 2020 на мотоциклетної трасі спортивно-технічного клубу "СОНА" в Бучі відбудеться третій етап світових змагань з мотокросу FIM Sidecar Motocross World Championship & EMX Quad European Championship

Фото:1zoom.ru

16-17 травня 2020 на мотоциклетної трасі спортивно-технічного клубу "СОНА" в Бучі відбудеться третій етап світових змагань з мотокросу FIM Sidecar Motocross World Championship & EMX Quad European Championship

Про це розповів в Facebook мер Бучі Анатолій Федорук, пише RegioNews. Вже вдруге поспіль в Україну приїде понад 100 спортсменів з 20 країн світу, щоб поборотися за першість.

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