Киевская Буча примет чемпионат мира по мотокроссу
16-17 мая 2020 на мотоциклетной трассе спортивно-технического клуба "СОНА" в Буче состоится третий этап мировых соревнований по мотокроссу FIM Sidecar Motocross World Championship & EMX Quad European Championship
16-17 мая 2020 на мотоциклетной трассе спортивно-технического клуба "СОНА" в Буче состоится третий этап мировых соревнований по мотокроссу FIM Sidecar Motocross World Championship & EMX Quad European Championship
Об этом рассказал в Facebook мэр Бучи Анатолий Федорук, пишет RegioNews.
Уже второй раз подряд в Украину приедет более 100 спортсменов из 20 стран мира, чтобы побороться за первенство.
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