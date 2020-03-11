Киевская Буча примет чемпионат мира по мотокроссу

16-17 мая 2020 на мотоциклетной трассе спортивно-технического клуба "СОНА" в Буче состоится третий этап мировых соревнований по мотокроссу FIM Sidecar Motocross World Championship & EMX Quad European Championship

Фото:1zoom.ru

16-17 мая 2020 на мотоциклетной трассе спортивно-технического клуба "СОНА" в Буче состоится третий этап мировых соревнований по мотокроссу FIM Sidecar Motocross World Championship & EMX Quad European Championship

Об этом рассказал в Facebook мэр Бучи Анатолий Федорук, пишет RegioNews. Уже второй раз подряд в Украину приедет более 100 спортсменов из 20 стран мира, чтобы побороться за первенство.

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