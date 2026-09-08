Фото: ДСНС

Вдень 8 вересня російські війська завдали удару по житловому сектору в центральній частині міста Суми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучання виникла пожежа, існувала загроза поширення вогню на приватне домоволодіння.

Під час обстеження території в одному із будинків рятувальники виявили травмованого чоловіка. Його на спеціальних ношах транспортували до "швидкої".

Вогнеборці ліквідували всі осередки горіння.

Нагадаємо, внаслідок російських атак на столицю 8 вересня загинули п'ятеро людей, ще 26 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліцейські продовжують документувати наслідки атак у семи районах Києва.