Росіяни вдарили по середмістю Сум: виникла пожежа, є поранений
Вдень 8 вересня російські війська завдали удару по житловому сектору в центральній частині міста Суми
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок влучання виникла пожежа, існувала загроза поширення вогню на приватне домоволодіння.
Під час обстеження території в одному із будинків рятувальники виявили травмованого чоловіка. Його на спеціальних ношах транспортували до "швидкої".
Вогнеборці ліквідували всі осередки горіння.
Нагадаємо, внаслідок російських атак на столицю 8 вересня загинули п'ятеро людей, ще 26 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліцейські продовжують документувати наслідки атак у семи районах Києва.
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Одещині зіткнулися два рейсові автобуси: є загиблі та понад 20 постраждалих
08 вересня 2026, 17:54На Полтавщині чоловік тікав від ТЦК та зламав ніс поліцейському
08 вересня 2026, 17:45На Чернігівщині чоловік "зливав" дані аеродромів для росіян
08 вересня 2026, 17:20Кількість загиблих у Києві через ворожі удари зросла до 5, постраждалих – 26
08 вересня 2026, 17:14На Львівщині у меблевому цеху загинув 17-річний хлопець: затягнуло в пресувальний верстат
08 вересня 2026, 16:56Повторні удари та займання: наслідки нових атак на Київ
08 вересня 2026, 16:42Мільярди доларів у тіні: як мафія розкрадає оборонку та західну допомогу
08 вересня 2026, 16:25На Київщині під час пожежі загинули двоє людей
08 вересня 2026, 16:10Прикордонники накрили вогнем укриття росіян
08 вересня 2026, 15:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі блоги »