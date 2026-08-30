У Києві та області на маршрути виїжджають спеціальні "фантомні патрулі"

Фото: патрульна поліція Києва

У Києві та Київській області з 31 серпня працюватимуть три «фантомні патрулі», оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews .

"Фантомні патрулі" — це спеціальні автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних машин. Вони обладнані системами контролю швидкості, які можуть вимірювати швидкість транспортних засобів як під час руху патруля, так і коли автомобіль перебуває у визначеному місці.

Після фіксації порушення система зчитує та розпізнає номерний знак автомобіля, після чого перевіряє отримані дані у відповідних базах. Інформація надходить до системи автоматичної фіксації, яка опрацьовує її та формує постанову про адміністративне правопорушення.

Майже всі порушення швидкісного режиму фіксуватимуться автоматично, без зупинки автомобіля-порушника. При цьому "фантоми" можуть фіксувати перевищення швидкості як у попутному, так і у зустрічному напрямках.

Автомобілі також обладнані двома відеокамерами, які можуть фіксувати порушення правил дорожнього руху попереду та позаду службового авто. Якщо інспектори зафіксують грубе порушення, наприклад створення аварійної ситуації, вони можуть зупинити водія та розглянути справу про адміністративне правопорушення.

За словами Білошицького, надалі систему планують масштабувати — збільшуватимуть як кількість "фантомних патрулів", так і географію їхньої роботи.

"Головна мета "фантомів" — зменшення кількості потерпілих і загиблих на дорогах України", — наголосив начальник Департаменту патрульної поліції.

Нагадаємо, що у Києві через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на проспекті Берестейському.