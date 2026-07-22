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22 липня 2026, 08:14

На Київщині внаслідок атаки БпЛА постраждали п'ятеро людей, троє з них – діти

22 липня 2026, 08:14
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Фото: ДСНС
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У ніч на 22 липня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на т.в.о. голови Київської ОВА Руслана Олійника та ДСНС.

У селі Чайки Бучанського району зранку ворожий дрон поцілив у будинок, спричинивши пожежу. Рятувальники ліквідували її. Також пошкоджень зазнав ще один приватний будинок.

Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, зокрема троє дітей. У всіх діагностували гостру реакцію на стрес, меддопомогу їм надали на місці, обійшлось без госпіталізації.

Крім цього, у Бориспільському районі через падіння уламків пошкоджені офісно-складські приміщення та два автомобілі.

На місцях працюють усі необхідні служби – триває фіксація та ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, вночі 22 липня російські війська понад 10 разів атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Пошкоджені АЗС та інфраструктура.

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