На Сумщині через російські атаки поранені семеро мирних жителів

Фото: Національна поліція

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по громадах Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок ворожих атак поранення отримали семеро цивільних мешканців.

За даними поліції, окупанти застосовували керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети.

У Білопільській громаді через влучання ворожого безпілотника постраждали четверо чоловіків віком 22, 32, 40 та 49 років. Також пошкоджено житловий будинок і автомобіль.

У Березівській громаді внаслідок удару БпЛА поранення дістали дві жінки віком 47 та 57 років. Пошкоджень зазнали три житлові будинки та господарська споруда.

Ще одна постраждала – 66-річна жінка з Дубов’язівської громади, яка отримала поранення внаслідок атаки безпілотника. Там також пошкоджено приватний житловий будинок.

Крім того, у Глухівській, Тростянецькій та Сумській громадах ворожими ударами пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів Росії.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, в ніч на 1 червня Одеса зазнала атаки ворожих безпілотників. Відомо про п'ятьох постраждалих. Двох людей госпіталізували. Ще двом медики надали допомогу на місці, а одна людина відмовилася від госпіталізації.