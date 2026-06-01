01 червня 2026, 07:21

На Сумщині через російські атаки поранені семеро мирних жителів

Фото: Національна поліція
Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по громадах Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок ворожих атак поранення отримали семеро цивільних мешканців.

За даними поліції, окупанти застосовували керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети.

У Білопільській громаді через влучання ворожого безпілотника постраждали четверо чоловіків віком 22, 32, 40 та 49 років. Також пошкоджено житловий будинок і автомобіль.

У Березівській громаді внаслідок удару БпЛА поранення дістали дві жінки віком 47 та 57 років. Пошкоджень зазнали три житлові будинки та господарська споруда.

Ще одна постраждала – 66-річна жінка з Дубов’язівської громади, яка отримала поранення внаслідок атаки безпілотника. Там також пошкоджено приватний житловий будинок.

Крім того, у Глухівській, Тростянецькій та Сумській громадах ворожими ударами пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів Росії.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, в ніч на 1 червня Одеса зазнала атаки ворожих безпілотників. Відомо про п'ятьох постраждалих. Двох людей госпіталізували. Ще двом медики надали допомогу на місці, а одна людина відмовилася від госпіталізації.

Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
