В середу, 6 травня, у селі П’ядики Коломийського району в озері виявили тіло чоловіка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Затонулого виявили на відстані близько 20 метрів від берега. Водолази підняли тіло 57-річного чоловіка на берег та передали його правоохоронцям.

За попередньою інформацією, житель міста Коломия три дні тому поїхав на риболовлю та не повернувся додому.

Наразі поліція встановлює всі обставини трагедії.

