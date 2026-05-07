Подія сталася вранці 6 травня на території приватного господарства у селищі Делятин Надвірнянського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Кінь впав у колодязь. Власники намагалися самостійно витягнути тварину, проте їм це не вдалося, тому вони викликали рятувальників.

Надзвичайники, які прибули на виклик, за допомогою спеціального обладнання обережно підняли коня на поверхню та передали господарям.

Нагадаємо, 2 травня на Рівненщині врятували чоловіка, який впав у кар'єр глибиною 15 метрів. Його госпіталізували.