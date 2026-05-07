Поліція встановила деталі нічної ДТП на вулиці Руській у Тернополі, у якій загинула людина

Як з’ясували слідчі, 19-річний тернополянин за кермом BMW не впорався з керуванням, через що автівку занесло на зустрічну смугу, де вона врізалася у Renault Megane.

Від отриманих травм 54-річний водій Renault загинув на місці. Також постраждав 19-річний пасажир BMW – його з переломами та іншими травмами госпіталізували.

Правоохоронці затримали водія BMW. У нього взяли зразки крові для перевірки на стан сп'яніння.

Наразі вирішується питання про оголошення молодику підозри за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, ДТП сталася поблизу дамби Тернопільського ставу 6 травня близько 22:00.