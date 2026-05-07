У Харкові через удар по приватному сектору постраждали девʼятеро людей, серед них – діти
Внаслідок ранкової атаки російського БпЛА по приватному сектору у Новобаварському районі Харкова постраждали девʼятеро людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС та міського голову Харкова Ігора Терехова.
Поранень та гострої реакції на стрес зазнали девʼятеро людей. Постраждалі – шестеро дорослих та троє дітей.
Пошкоджені 38 приватних будинків. Внаслідок вибуху загорілися автомобіль і металева споруда.
Рятувальники загасили пожежу та ліквідували наслідки обстрілу.
Нагадаємо, російські війська атакували безпілотником Новобаварський район Харкова 7 травня близько 10:30.
