На Дніпропетровщині директор "збагатився" на мільйони на "мертвих душах"
На Дніпропетровщині викрили директора та працівника підприємства. Йдеться про розтрату мільйонів гривень
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
Як зʼясували правоохоронці, керівник підприємств організував схему. Він залучив працівників кадрової служби бухгалтерії та керівників підпрозділів.
Зловмисники оформлювали фіктивне працевлаштування. "Працівники" насправді не працювали, але на них надходили зарплати. Збитки оцінюють на понад 5,8 мільйона гривень.
Наразі підозрюваним образи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
