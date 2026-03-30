30 березня 2026, 19:23

У Києві створять Пантеон видатних українців

30 березня 2026, 19:23
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Голова Офісу Президента України Кирило Буданов провів нараду, присвячену створенню Пантеону видатних українців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Президента.

Буданов наголосив, що перепоховання видатних українців прямо пов’язане з поверненням національної спадщини.

"Мова про перепоховання на території України видатних українців, які спочили за кордоном. Справа непроста, тому що вони розкидані по всьому світу – як у дружніх, так і в недружніх країнах. Маємо розпочинати якомога швидше, адже повернення історичної пам’яті – це дуже важлива справа, яка особливо актуальна в часи війни за суверенітет та незалежність", – зазначив він.

На думку Буданова, важливо скласти перелік видатних людей, розробити механізм повернення та визначити конкретне місце, де може бути створений Пантеон видатних українців. Значну роль у цьому процесі має відіграти Національне військове меморіальне кладовище.

Нагадаємо, 10 вересня 2025 року на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) під Києвом відбулося перше поховання упізнаного захисника України. Ним став головний сержант Віктор Климчук.

30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
