У Києві створять Пантеон видатних українців

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Президента.

Буданов наголосив, що перепоховання видатних українців прямо пов’язане з поверненням національної спадщини.

"Мова про перепоховання на території України видатних українців, які спочили за кордоном. Справа непроста, тому що вони розкидані по всьому світу – як у дружніх, так і в недружніх країнах. Маємо розпочинати якомога швидше, адже повернення історичної пам’яті – це дуже важлива справа, яка особливо актуальна в часи війни за суверенітет та незалежність", – зазначив він.

На думку Буданова, важливо скласти перелік видатних людей, розробити механізм повернення та визначити конкретне місце, де може бути створений Пантеон видатних українців. Значну роль у цьому процесі має відіграти Національне військове меморіальне кладовище.

Нагадаємо, 10 вересня 2025 року на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) під Києвом відбулося перше поховання упізнаного захисника України. Ним став головний сержант Віктор Климчук.