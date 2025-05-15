Киян попереджають про штормовий вітер у четвер

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Сьогодні вдень, 15 травня, у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає RegioNews.

Загалом, за прогнозам синоптиків, у четвер в Києві буде хмарно з проясненнями.

Вночі – невеликий, а вдень помірний дощ, вітер південно-західний. Температура вночі 8-10°, вдень – 15-18°.

У КМДА нагадали основні рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час сильного вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;

у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, найближчими днями в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами.