У Києві викрили підприємця, який намагався продати військовій частині ноутбуки за завищеною ціною

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У Києві правоохоронці викрили підприємця на заволодінні понад 6,8 млн грн державних коштів, він намагався продати ноутбуки для військових за завищеною ціною

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

"Одна зі столичних військових частин уклала договір із компанією з постачання IT-продукції про закупівлю 1300 ноутбуків за ціною понад 38 мільйонів гривень. Директор цієї компанії вирішив нажитися на військових та завищив ціну на ґаджети, обґрунтовуючи це ніби-то установкою операційної системи на девайси, яка не була встановлена", - йдеться у повідомленні.

За фіктивне придбання ліцензійних ключів до операційних систем ноутбуків на рахунок 35-річного зловмисника було переведено понад 6,8 мільйонів гривень, які останній у подальшому перевів у іноземну валюту та вивів за кордон.

Слідчі оголосили фігурантові про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ – заволодіння чужим майном, а також за ч. 1 ст. 209 ККУ - розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру начальнику одного із підрозділів ДСНС України та начальнику відділу цього підрозділу, які закупили комп’ютери за завищеними цінами.