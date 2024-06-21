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21 червня 2024, 09:59

Наруга над могилами героїв у Києві: затриманій жінці призначать судово-психіатричну експертизу

21 червня 2024, 09:59
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фото: прокуратура
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Жінці, яку затримали за погром на могилах загиблих військових Дмитра (Да Вінчі) Коцюбайла, Андрія (Джуса) Пільщикова та Павла Петриченка, призначать судово-психіатричну експертизу

Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок в ефірі телемарафону, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"Жінка мотивів свого вчинку ніяк не пояснює. У нас є підстави вважати, враховуючи її поведінку і вчинок, який вона здійснила, що в неї є певні розлади здоров'я. Тому в межах розпочатого кримінального провадження буде призначена судово-психіатрична експертиза, яка визначить, чи є вона осудною, чи усвідомлювала вона свої дії. За результатами цієї експертизи буде ухвалюватися рішення, чи скерувати обвинувальний акт до суду, чи це будуть заходи медичного характеру", – сказала Страшок.

Вона додала, якщо судово-психіатрична експертиза визнає 60-річну жінку, яку підозрюють у сплюндруванні могил осудною, їй загрожуватиме до семи років тюрми.

Кримінальне провадження щодо жінки розпочато за ч. 2 ст. 297 КК (наруга над могилою). Враховуючи обставини злочину, планується перекваліфікація на ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою з хуліганських спонукань).

Нині жінка перебуває в приміщенні Печерського управління поліції, де відбуваються першочергові слідчі дії. Найближчим часом їй повідомлять про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 20 червня на Аскольдовій могилі в Києві невідомі понівечили могили полеглих захисників України – Дмитра Коцюбайла з псевдо "Да Вінчі", Андрія Пільщикова з позивним "Джус" та Павла Петриченка. Поліція розпочала розслідування.

Згодом правоохоронці розшукали 60-річну жінку, яка влаштувала погром на могилах.

Київ експертиза загиблі військові наруга над могилою
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