Житель Києва за день здійснив два розбійні напади на фінустанови, його затримали

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Правоохоронці у Святошинському районі Києва затримали чоловіка, який, озброївшись ножем, здійснив два розбійні напади на відділення фірм, що видають кредити

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

"До поліції столиці надійшло повідомлення від працівників фірми з видачі кредитів про те, що до офісного приміщення зайшов чоловік і погрожуючи ножем вимагав гроші. Працівниця закладу натиснула кнопку виклику охорони. Помітивши це зловмисник втік", - розповіли у поліції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, кінологи та працівники кримінальної поліції. Поки правоохоронці документували злочин, до чергової частини надійшов ще один виклик про вчинення аналогічного кримінального правопорушення за іншою адресою.

Правоохоронці установили, що до обох розбійних нападів причетна одна і та сама особа, ним виявився киянин, 1989 року народження. Поліцейські встановили його маршрут руху та протягом декількох годин затримали нападника на території Київської області, де він переховувався.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 ККУ – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене підозрюваному загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в місті Хуст вночі проти 31 грудня 48-річний місцевий мешканець застрелив з мисливської зброї 17-річного грабіжника, який проник до нього у підвал. Хлопцю вдалося втекти, проте недалеко: він помер неподалік подвір’я від втрати крові.