Під Києвом пройдуть військові навчання: може бути гучно вночі

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З 1 по 3 лютого на північно-західних околицях Києва, у Бучанському районі, проходитимуть військові навчання

Про це повідомляє пресслужба Київської МВА, передає RegioNews.

Зазначається, що, за планом, навчання триватимуть і вдень, і вночі, тому в ці дні у будь-який час можуть лунати гучні звуки.

"Зберігайте спокій. Слідкуйте уважно за сигналами повітряних тривог. За оголошення небезпеки – не ігноруйте, будьте в укриттях”, – наголосили у КМВА.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли, що на сьогодні найбільш затребуваними фахівцями є піхотинці. Але не менш важливі танкісти та артилеристи.