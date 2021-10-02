Кличко заговорив про заборону проїзду в столичному громадському транспорті для невакцинованих від COVID-19

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Мер Києва Віталій допускає заборону проїзду в столичному громадському транспорті і допуску в громадські місця для невакцинованих від COVID-19

Як передає RegioNews, про це градоначальник заявив в ефірі одного з телеканалів.

"Примусово ми не можемо зробити вакцинацію, але ми йдемо до того, що можемо перейти на більш жорсткі обмеження. Якщо ви хочете пересуватися громадським транспортом - вибачте, але без вакцинації ви цього зробити не зможете. Якщо ви хочете піти в громадські заклади - також без вакцинації, то цього не зможете робити. Це примусово, вибачте, будь ласка, але це турбота в першу чергу про найцінніше - про здоров'я людей", - сказав Кличко.

Він також в черговий раз зазначив, що більшість госпіталізованих з підтвердженим COVID - 19 в столичні лікарні не прищеплювалися від коронавірусу і закликав зробити щеплення.

Нагадаємо, що в Україні 1 жовтня виявили 11809 нових хворих коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Харківській та Львівській областях