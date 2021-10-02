Кличко заговорил о запрете проезда в столичном общественном транспорте для невакцинированных от COVID-19

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Мэр Киева Виталий допускает запрет проезда в столичном общественном транспорте и допуска в общественные места для невакцинированных от COVID-19

Как передает RegioNews, об этом градоначальник заявил в эфире одного из телеканалов.

"Принудительно мы не можем сделать вакцинацию, но мы идем к тому, что можем переходит на более жесткие ограничения. Если вы хотите передвигаться общественным транспортом - извините, но без вакцинации вы этого сделать не сможете. Если вы хотите пойти в общественные заведения - также без вакцинации, то этого не сможете делать. Это принудительно, извините, пожалуйста, но это забота в первую очередь о самом ценном - о здоровье людей", — сказал Кличко.

Он также в очередной раз отметил, что большинство госпитализированных с подтвержденным COVID-19 в столичные больницы не прививались от коронавируса и призвал сделать прививку.

Напомним, что в Украине 1 октября обнаружили 11809 новых больных коронавирус. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Львовской областях