29 грудня 2025, 10:30

Продавали через інтернет: на Хмельниччині викрили ділків, які займалися контрабандою ліків

29 грудня 2025, 10:30
Фото: ОГП
Правоохоронці викрили групу осіб, які незаконно завозили в Україну іноземні ліки без митного контролю. Контрафакт продавали через інтернет, незаконно використовуючи маркування однієї з торговельних марок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Організатором схеми був хмельничанин. Він залучив до "бізнесу" ще шістьох мешканців Хмельниччини та одного жителя Кіровоградської області. Кожен учасник виконував визначені функції, зокрема:

  • організацію доставки та ведення бухгалтерського обліку;
  • адміністрування робочих процесів;
  • створення реклами для вебресурсів;
  • здійснення так званих "холодних" дзвінків;
  • отримання посилок із ліками з Індії та Туреччини та їх подальше пересилання до Хмельницького.

Правоохоронці провели 17 обшуків у помешканнях фігурантів та в орендованому офісному приміщенні. Вилучили 40 найменувань біологічно активних добавок, понад 360 упаковок ліків, в тому числі незареєстрованих в Україні, автомобілі, мобільні телефони, чорнові записи.

Досудове розслідування триває.

На Хмельниччині викрили схему контрабанди та незаконного збуту ліків
На Хмельниччині накрили схему контрабанди та незаконного збуту ліків

Нагадаємо, в Україні ліквідували масштабний канал нелегального збуту вогнепальної зброї, трофейної та втраченої зонах бойових дій. Організатора "чорних зброярів" затримали.

29 грудня 2025
