В СБУ кажуть, що не перешкоджають роботі головного сміттєзвалища Києва

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Дії співробітників Служби безпеки України не перешкоджають роботі сміттєвого полігону у Підгірцях під Києвом.

Про це пише Regionews з посиланням на Укрінформ.

"Співробітнии СБУ не блокують рух спеціальної техніки. Їхні дії жодним чином не перешкоджають роботі підприємства у штатному режимі", - заявив речник спецслужби Артем Дехтяренко

Він стверджує, що компанія, яка експлатує полігон "сама заблокувала рух техніки за власним бажанням", і пообіцяв надати більш детальну інформацію згодом.

Нагадаємо, що ПрАТ "Київспецтранс" заявили, що робота основного сміттєвого полігону Києва тимчасово припинена у зв’язку з тим, що співробітники СБУ проводять там слідчі дії.

Зокрема, за даними компанії, "співробітники Служби безпеки України загальною чисельністю близько 30 чоловік прибули на полігон ТПВ №5 для виконання слідчих дій, створивши умови, які не дозволяють полігону функціонувати в штатному режимі щодо захоронення відходів”.

У Київспецтрансі підкреслили, що "збої у роботі з прийняття відходів на захоронення невідворотно вплинуть на порушення графіку вивезення побутових відходів від житлових будинків столиці та передмістя".

Також у компанії зазначили, що слідчі СБУ вбачають у діях службових осіб ПрАТ "Київспецтранс" стосовно захоронення відходів на полігонах №5 та №6 ознаки кримінального правопорушення за статтею 441 КК України "Екоцид".

"Полігон № 5 у селі Підгірці - єдине в Україні сміттєзвалище, яке обладнане системою збору та переробки фільтрату, та одним з небагатьох, захищених та оснащених для прийому твердих побутових відходів", - долали у Київспецтрансі і наголосили, що діють виключно в рамках українського законодавства і готові "надати усю необхідну інформацію, яка це підтвердить у штатному режимі, а не створюючи побутові проблеми для міста".