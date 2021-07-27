В СБУ говорят, что не препятствуют работе главной свалки Киева

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Действия сотрудников Службы безопасности Украины не препятствуют работе мусорного полигона в Подгорцах под Киевом.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Укринформ.

"Сотрудники СБУ не блокируют движение специальной техники. Их действия никоим образом не препятствуют работе предприятия в штатном режиме", - заявил представитель спецслужбы Артем Дехтяренко

Он утверждает, что компания, которая эксплатирует полигон "сама заблокировала движение техники по собственному желанию", и пообещал предоставить более подробную информацию впоследствии.

Напомним, что ЧАО "Киевспецтранс" заявили, что работа основного мусорного полигона Киева временно приостановлена в связи с тем, что сотрудники СБУ проводят там следственные действия.

В частности, по данным компании, "сотрудники Службы безопасности Украины общей численностью около 30 человек прибыли на полигон ТБО №5 для выполнения следственных действий, создав условия, которые не позволяют полигона функционировать в штатном режиме по захоронению отходов”.

В Київспецтрансі подчеркнули, что "сбои в работе по приему отходов на захоронение неотвратимо повлияют на нарушение графика вывоза бытовых отходов от жилых домов столицы и пригорода".

Также в компании отметили, что следователи СБУ видят в действиях служебных лиц ЧАО "Киевспецтранс" относительно захоронения отходов на полигонах №5 и №6 признаки уголовного правонарушения по статье 441 УК Украины "экоцид".

"Полигон № 5 в селе Подгорцы - единственная в Украине свалка, которая оборудована системой сбора и переработки фильтрата, и одним из немногих, защищенных и оснащенных для приема твердых бытовых отходов", - преодолевали в Киевспецтрансе и отметили, что действуют исключительно в рамках украинского законодательства и готовы "предоставить всю необходимую информацию, которая это подтвердит в штатном режиме, а не создавая бытовые проблемы для города".