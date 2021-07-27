У Харкові водій "швидкої" збив пенсіонера на смерть

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У Новобаварському районі Харкова водій "швидкої" на смерть збив 71-річного чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці події

Як передає RegioNews, про це йдеться в оперативному зведенні ХОДА.

Водій швидкої допомоги скоїв наїзд на пішохода, чоловіка 1950 р.н., який від отриманих ушкоджень помер на місці ДТП", - йдеться в повідомленні.

Подробиці події встановлюють слідчі поліції.

Раніше повідомлялося, що в результаті зіткнення рейсового автобуса "Київ-Кишинів" і вантажного автомобіля на трасі "Київ-Одеса" загинула одна людина, ще шестеро-госпіталізовані.