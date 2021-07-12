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12 липня 2021, 17:28 647

На мосту Патона утворився водоспад через прорив труби

12 липня 2021, 17:28 647
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Фото из открытых источников
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На столичному мосту Патона прорвало трубу.

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook Київ оперативний.

"Столичні комунальні служби турбуються не тільки про пішоходів у парках, яким встановили освіжаючі рамки, а й про тих, хто в цю спеку змушений знаходиться на воді", – йдеться в підписі до відео прориву

Столичные коммунальные службы беспокоятся не только о пешеходах в парках, которым установили освежающие рамки, но и о тех, кто в эту жару вынужден находится на воде. Киев, мост Патона

Posted by Київ Оперативний on Sunday, July 11, 2021

У прес-службі "Київтеплоенерго" зазначили, що пошкодження тепломережі на мосту Патона виявлено 11 липня о 18.30. Зазначається, що для проведення ремонтних робіт були залучені здійснять верхолази.

Нагадаємо що рік тому на мосту Патона вже проривало теплотрасу. Тоді комунальники запевнили, що на несучу конструкцію мосту аварія на теплотрасі не впливає

міст парк комунальні підприємства прорив Київтеплоенерго

 
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