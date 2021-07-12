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12 июля 2021, 17:28 635

На мосту Патона образовался водопад из-за прорыва трубы

12 июля 2021, 17:28 635
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Фото з відкритих джерел
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На столичном мосту Патона прорвало трубу.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook Киев Оперативный.

"Столичные коммунальные службы беспокоятся не только о пешеходах в парках, которым установили освежающие рамки, но и о тех, кто в эту жару вынужден находится на воде", – говорится в подписи к видео прорыва

Столичные коммунальные службы беспокоятся не только о пешеходах в парках, которым установили освежающие рамки, но и о тех, кто в эту жару вынужден находиться на воде. Киев, мост Патона

Posted by Киев Оперативный on Sunday, July 11, 2021

В пресс-службе "Киевтеплоэнерго" отметили, что повреждение теплосети на мосту Патона обнаружено 11 июля в 18.30. Отмечается, что для проведения ремонтных работ были привлечены осуществят верхолазы..

Напомним, что год назад на мосту Патона уже прорывало теплотрассу. Тогда коммунальщики заверили, что на несущую конструкцию моста авария на теплотрассе не влияет

мост парк коммунальные предприятия прорыв Киевтеплоэнерго

 
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