На мосту Патона образовался водопад из-за прорыва трубы

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Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook Киев Оперативный.

"Столичные коммунальные службы беспокоятся не только о пешеходах в парках, которым установили освежающие рамки, но и о тех, кто в эту жару вынужден находится на воде", – говорится в подписи к видео прорыва

Столичные коммунальные службы беспокоятся не только о пешеходах в парках, которым установили освежающие рамки, но и о тех, кто в эту жару вынужден находиться на воде. Киев, мост Патона Posted by Киев Оперативный on Sunday, July 11, 2021

В пресс-службе "Киевтеплоэнерго" отметили, что повреждение теплосети на мосту Патона обнаружено 11 июля в 18.30. Отмечается, что для проведения ремонтных работ были привлечены осуществят верхолазы..

Напомним, что год назад на мосту Патона уже прорывало теплотрассу. Тогда коммунальщики заверили, что на несущую конструкцию моста авария на теплотрассе не влияет