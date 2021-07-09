13:11  09 липня
У Києві через аварію знеструмлено майже 80 багатоповерхівок і 600 приватних будинків
11:49  09 липня
Від початку липня на водоймах загинули 10 дітей та 55 дорослих
08:09  09 липня
На Донбасі від ворожого вогню загинув український захисник
UA | RU
UA | RU
09 липня 2021, 13:46 248

У ДБР пояснили, чому проводили обшуки у "Київводоканалі"

09 липня 2021, 13:46 248
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Слідчі ДБР перевіряють інформацію щодо привласнення посадовцями КМДА та "Київводоканалу" коштів під час будівництва першої черги Бортницької станції аерації у Києві та реконструкції комунальних об’єктів

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередніми даними, чиновники перевищили службове становище та завищили вартість проведених робіт та закуплених матеріалів на загальну суму понад 150 млн грн", - повідомили у ДБР.

Фахівці вивчають ймовірність виведення цих коштів через підконтрольні організації за сприяння посадових осіб податкової.

Крім того, встановлено, що "Київводоканал" у 2020 році після проведення двох тендерів на виконання будівельних робіт з реконструкції ділянки Сирецького каналізаційного колектору та каналізаційного колектору в Оболонському районі, використали нижчі за якістю та вартістю матеріали, ніж заявлені у тендерній документації в "Прозорро".

Під час обшуків на підприємствах слідчі вилучили документацію, що стосується виконання будівельних робіт.

Розпочато досудове розслідування за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, 8 липня працівники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до головного офісу "Київводоканалу".

обшуки ДБР строительство розслідування КМДА

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua