У ДБР пояснили, чому проводили обшуки у "Київводоканалі"

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Слідчі ДБР перевіряють інформацію щодо привласнення посадовцями КМДА та "Київводоканалу" коштів під час будівництва першої черги Бортницької станції аерації у Києві та реконструкції комунальних об’єктів

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередніми даними, чиновники перевищили службове становище та завищили вартість проведених робіт та закуплених матеріалів на загальну суму понад 150 млн грн", - повідомили у ДБР.

Фахівці вивчають ймовірність виведення цих коштів через підконтрольні організації за сприяння посадових осіб податкової.

Крім того, встановлено, що "Київводоканал" у 2020 році після проведення двох тендерів на виконання будівельних робіт з реконструкції ділянки Сирецького каналізаційного колектору та каналізаційного колектору в Оболонському районі, використали нижчі за якістю та вартістю матеріали, ніж заявлені у тендерній документації в "Прозорро".

Під час обшуків на підприємствах слідчі вилучили документацію, що стосується виконання будівельних робіт.

Розпочато досудове розслідування за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, 8 липня працівники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до головного офісу "Київводоканалу".