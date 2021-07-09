В ГБР объяснили, почему проводили обыски в "Киевводоканале"

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Следователи ГБР проверяют информацию о присвоении должностными лицами КГГА и "Киевводоканала" средств во время строительства первой очереди Бортнической станции аэрации в Киеве и реконструкции коммунальных объектов

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительным данным, чиновники превысили служебное положение и завысили стоимость проведенных работ и закупленных материалов на общую сумму более 150 млн грн", - сообщили в ГБР.

Специалисты изучают вероятность вывода этих средств через подконтрольные организации при содействии чиновников налоговой.

Кроме того, установлено, что "Киевводоканал" в 2020 году после проведения двух тендеров на выполнение строительных работ по реконструкции участка Сырецкого канализационного коллектора и канализационного коллектора в Оболонском районе, использовали более низкие по качеству и стоимости материалы, чем заявлены в тендерной документации в "Прозорро".

Во время обысков на предприятиях следователи изъяли документацию, касающуюся выполнения строительных работ.

Начато досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Напомним, 8 июля работники Государственного бюро расследований пришли с обысками в главный офис "Киевводоканала".