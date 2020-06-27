Кличко попросил силовиков расследовать деятельность строительных коррупционеров

Мэр просит правоохранителей разобраться с застройкой "Феофании"

Мэр просит правоохранителей разобраться с застройкой "Феофании"

Фото: из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко обратился с официальным заявлением к Офису генпрокурора, СБУ и ГБР по расследованию фактов коррупции застройщиков, изложенных в материалах журналистов.

Об этом мэр сообщил в видео-обращении, опубликованном на его странице в Facebook, информирует RegioNews.

Городской глава отметил, что вчера вышло расследование о строительной мафии в Киеве.

Не важно, какую политическую окраску имеют коррупционеры. Я прошу действовать по закону", – сказал Кличко.

По его словам, он общался с журналистами в течение этого расследования, и поблагодарил их за предоставленные материалы.

Моя позиция в этом четкая – нулевая толерантность к коррупции! Готов предоставить свою помощь в том, чтобы коррупционеры были наказаны", – резюмировал мэр.

Вчера СМИ опубликовали копии документов, которые могли находиться на компьютере одного из фигурантов дела, где в октябре прошлого года силовики проводили обыски, касающиеся якобы хищений на киевских тендерах.

Как сообщают СМИ, речь идет о расследовании застройки единственной в Украине гидрологической станции. Журналисты "Радио Свобода" выяснили, что недействующая станция превратилась в строительную площадку, на которой возведут многоэтажки. При этом руководство Института геологических наук НАН Украины уверяет, что станция непригодна для дальнейшей работы, и логичнее отдать землю застройщикам с обязательным выделением квартир для ученых.

Журналисты отмечают, что в 2018 году директор Института геологических наук Петр Гожик заявил, что станция не выполняет своих функция, и выступил за строительство жилья. В ноябре 2018 года он подписал договор проекту землеустройства по отводу земли под жилые дом, в 2019 году попросил зарегистрировать право собственности на участок по процедуре для свободных земель запаса. Хотя этот участок уже около 50 лет имел акт на землю.

Несмотря на это участок был заново внесен в реестр с другим статусом и назначением. Осенью 2019 года КГГА предоставила условия для строительства дома на Метрологической, 7.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко просит правоохранителей вмешаться в ситуацию с невыполнением обязательств застройщиком "Аркада-строительство" перед вкладчиками, которые не могут получить свои квартиры.