Внаслідок дронової атаки на Черкаси виникло 5 пожеж

фото: ДСНС

У Черкасах в результаті нічної атаки росіян постраждала одна людина. Рятувальники вже ліквідували усі пожежі у місті, які спалахнули внаслідок ударів дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, що внаслідок ворожої повітряної атаки на Черкаси було зафіксовано 5 пожеж за різними адресами.

"Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність", - йдеться у повідомленні.

Загалом в результаті дронової атаки у Черкасах постраждала 1 людина.

"Усі пожежі ліквідовані. На місцях працювали 26 одиниць техніки та 101 рятувальник", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, на Черкащині триває відновлення газопостачання після російської атаки.