Внаслідок дронової атаки на Черкаси виникло 5 пожеж
У Черкасах в результаті нічної атаки росіян постраждала одна людина. Рятувальники вже ліквідували усі пожежі у місті, які спалахнули внаслідок ударів дронів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Як зазначається, що внаслідок ворожої повітряної атаки на Черкаси було зафіксовано 5 пожеж за різними адресами.
"Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність", - йдеться у повідомленні.
Загалом в результаті дронової атаки у Черкасах постраждала 1 людина.
"Усі пожежі ліквідовані. На місцях працювали 26 одиниць техніки та 101 рятувальник", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, на Черкащині триває відновлення газопостачання після російської атаки.
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