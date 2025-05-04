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04 травня 2025, 10:05

Внаслідок дронової атаки на Черкаси виникло 5 пожеж

04 травня 2025, 10:05
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фото: ДСНС
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У Черкасах в результаті нічної атаки росіян постраждала одна людина. Рятувальники вже ліквідували усі пожежі у місті, які спалахнули внаслідок ударів дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, що внаслідок ворожої повітряної атаки на Черкаси було зафіксовано 5 пожеж за різними адресами.

"Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність", - йдеться у повідомленні.

Загалом в результаті дронової атаки у Черкасах постраждала 1 людина.

"Усі пожежі ліквідовані. На місцях працювали 26 одиниць техніки та 101 рятувальник", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, на Черкащині триває відновлення газопостачання після російської атаки.

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