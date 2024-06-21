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21 червня 2024, 17:56

Далекобійник із Хмельниччини задушив молоду жінку і викинув тіло біля траси

21 червня 2024, 17:56
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фото: поліція
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Поліцейські затримали далекобійника за підозрою у вбивстві жінки, тіло якої виявили на трасі Київ – Одеса біля відстійника для фур

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

У поліції розповіли, що тіло жінки виявили 13 червня на 425 кілометрі автодороги сполученням Київ – Одеса. Жертвою виявилася 29-річна полтавчанка, за попередньою інформацією, жінка померла від асфіксії.

Правоохоронці встановили, що 10 червня ввечері 40-річний далекобійник з Хмельниччини зупинився перепочити на стоянці автозаправної станції на 459 км траси Київ – Одеса, поблизу села Нерубайське Одеського району. Там він і познайомився з потерпілою.

"Спілкування вони продовжили в салоні вантажівки за розпиттям алкоголю. Під час розмови між ними виникла суперечка, яка переросла у конфлікт. Чоловік задушив жінку, а після ночівлі, вранці, вирушив у дорогу. Проїхавши близько 35 кілометрів, зловмисник зупинив автомобіль поблизу села Шеметове Березівського району, викинув тіло небіжчиці у траву біля проїзної частини і поїхав далі у бік столиці", - йдеться у повідомленні.

Правопорушника поліцейські розшукали аж на Львівщині. Чоловік у скоєному зізнався.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України), йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.

Підозрюваного затримали, суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах до семи років позбавлення волі засудили чоловіка за вбивство сусіда на ґрунті ревнощів.

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