12:00  13 березня
В окупованій Горлівці 12 випадків коронавірусу - Аваков
13:48  13 березня
Зеленський змінив склад РНБО
13:01  13 березня
Єрмак і Козак домовилися про створення консультативної ради з представниками ОРДЛО
UA | RU
UA | RU
13 березня 2020, 15:00 4

У Хмельницькому вандали потрощили два парки і фотозону

Читайте также
на русском языке
13 березня 2020, 15:00 4
Читайте также на русском языке
За тиждень вандали виломали лавки, вкрали квіти і кущі, а також пошкодили фотозону "Я люблю Хмельницький"
Фото: 0382.ua
За тиждень вандали виломали лавки, вкрали квіти і кущі, а також пошкодили фотозону "Я люблю Хмельницький"

Про це пишуть на сторінці УЖКГ міста Хмельницького у Facebook, передає RegioNews.

"За останній тиждень вандалізм у нашому місті загострився, чи то весняне загострення чи то вияв неповаги до змін, які все ж таки відбуваються у нашому місті", - йдеться у дописі.

Так, комунальники повідомили, що у сквері ім. Т.Г. Шевченка вкрадено понад 200 кущів квітів, у Дендропарку пошкоджено лавки, дві з яких виломали і перенесли на інші місця.

З надпису "Я люблю Хмельницький" в центрі міста зникла остання літера "й"

Комунальники звернулися до правоохоронців, щоб ті переглянули відео з камер спостереження та допомогли знайти і покарати вандалів.


вандалізм
У Кіровоградській області перед судом постане вандал
11 березня 2020, 12:45
На Миколаївщині п'яні учениці для забави розгромили кладовище
25 лютого 2020, 15:26
У Запорізькій області вандали зіпсували електричку
19 лютого 2020, 19:01
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 березня 2020, 17:12
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Віктор Таран
Вадим Денисенко
Всі блоги »
Жіночі бої у Харкові. Коронавірус і подруга губернатора заважають Світличній стати нардепом
13 березня 2020, 16:43
"Слуга народу" Гайдай наблизився як ніколи до повного управління Сєвєродонецьком
13 березня 2020, 10:05
Всі публікації »
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »