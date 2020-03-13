У Хмельницькому вандали потрощили два парки і фотозону

За тиждень вандали виломали лавки, вкрали квіти і кущі, а також пошкодили фотозону "Я люблю Хмельницький"

Фото: 0382.ua

За тиждень вандали виломали лавки, вкрали квіти і кущі, а також пошкодили фотозону "Я люблю Хмельницький"

Про це пишуть на сторінці УЖКГ міста Хмельницького у Facebook, передає RegioNews.

"За останній тиждень вандалізм у нашому місті загострився, чи то весняне загострення чи то вияв неповаги до змін, які все ж таки відбуваються у нашому місті", - йдеться у дописі.

Так, комунальники повідомили, що у сквері ім. Т.Г. Шевченка вкрадено понад 200 кущів квітів, у Дендропарку пошкоджено лавки, дві з яких виломали і перенесли на інші місця.

З надпису "Я люблю Хмельницький" в центрі міста зникла остання літера "й"

Комунальники звернулися до правоохоронців, щоб ті переглянули відео з камер спостереження та допомогли знайти і покарати вандалів.

