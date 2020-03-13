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13 марта 2020, 15:00 4

В Хмельницком вандалы разбили два парка и фотозону

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13 марта 2020, 15:00 4
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За неделю вандалы выломали скамейки, украли цветы и кусты, а также повредили фотозону "Я люблю Хмельницкий"
Фото: 0382.ua
За неделю вандалы выломали скамейки, украли цветы и кусты, а также повредили фотозону "Я люблю Хмельницкий"

Об этом пишут на странице УЖКХ города Хмельницкого в Facebook, передает RegioNews.

"За последнюю неделю вандализм в нашем городе обострился, то весеннее обострение или проявление неуважения к изменениям, которые все же происходят в нашем городе", - говорится в заметке.

Так, коммунальщики сообщили, что в сквере им. Т. Шевченко украдено более 200 кустов цветов, в Дендропарке повреждено лавки, две из которых виломалы и перенесли на другие места.

С надписи "Я люблю Хмельницкий" в центре города исчезла последняя буква "й"

Коммунальщики обратились в милицию, чтобы те посмотрели видео с камер наблюдения и помогли найти и наказать вандалов.


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