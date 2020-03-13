В Хмельницком вандалы разбили два парка и фотозону

За неделю вандалы выломали скамейки, украли цветы и кусты, а также повредили фотозону "Я люблю Хмельницкий"

Фото: 0382.ua

За неделю вандалы выломали скамейки, украли цветы и кусты, а также повредили фотозону "Я люблю Хмельницкий"

Об этом пишут на странице УЖКХ города Хмельницкого в Facebook, передает RegioNews.

"За последнюю неделю вандализм в нашем городе обострился, то весеннее обострение или проявление неуважения к изменениям, которые все же происходят в нашем городе", - говорится в заметке.

Так, коммунальщики сообщили, что в сквере им. Т. Шевченко украдено более 200 кустов цветов, в Дендропарке повреждено лавки, две из которых виломалы и перенесли на другие места.

С надписи "Я люблю Хмельницкий" в центре города исчезла последняя буква "й"

Коммунальщики обратились в милицию, чтобы те посмотрели видео с камер наблюдения и помогли найти и наказать вандалов.