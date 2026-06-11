Пішла з життя депутатка Херсонської облради Марія Левківська

Фото: Олександр Прокудін

Херсонщина зазнала непоправної втрати — на 71-му році життя перестало битися серце депутатки Херсонської обласної ради, відомої лікарки та громадської діячки Марії Михайлівни Левківської

Про це повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін, передає RegioNews .

"Чимало років свого життя Марія Михайлівна присвятила допомозі людям та розвитку Херсонщини. Вона працювала координаторкою сестринської справи у Херсонській міській клінічній лікарні імені Євгена Карабелеша. Її знали як професіонала своєї справи та активну громадську діячку", - написав Прокудін.

Також він повідомив, що перебуваючи в тимчасово окупованому Херсоні на початку повномасштабного вторгнення, Марія Михайлівна разом із тисячами херсонців виходила на мирні мітинги проти російської агресії.



Минулоріч за вагомі заслуги перед Українським народом та внесок у зміцнення держави Марію Михайлівну нагородили Почесною грамотою Верховної Ради України.

Нагадаємо, що на 65-му році життя раптово помер народний депутат від партії "Європейська солідарність" Степан Кубів.