Пішла з життя депутатка Херсонської облради Марія Левківська
Херсонщина зазнала непоправної втрати — на 71-му році життя перестало битися серце депутатки Херсонської обласної ради, відомої лікарки та громадської діячки Марії Михайлівни Левківської
Про це повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"Чимало років свого життя Марія Михайлівна присвятила допомозі людям та розвитку Херсонщини. Вона працювала координаторкою сестринської справи у Херсонській міській клінічній лікарні імені Євгена Карабелеша. Її знали як професіонала своєї справи та активну громадську діячку", - написав Прокудін.
Також він повідомив, що перебуваючи в тимчасово окупованому Херсоні на початку повномасштабного вторгнення, Марія Михайлівна разом із тисячами херсонців виходила на мирні мітинги проти російської агресії.
Минулоріч за вагомі заслуги перед Українським народом та внесок у зміцнення держави Марію Михайлівну нагородили Почесною грамотою Верховної Ради України.
Нагадаємо, що на 65-му році життя раптово помер народний депутат від партії "Європейська солідарність" Степан Кубів.