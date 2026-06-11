Ушла из жизни депутат Херсонского облсовета Мария Левковская

Фото: Александр Прокудин

Херсонщина понесла невосполнимую потерю — на 71-м году жизни перестало биться сердце депутата Херсонского областного совета, известного врача и общественного деятеля Марии Михайловны Левковской

Об этом сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин, передает RegioNews .

"Многие годы своей жизни Мария Михайловна посвятила помощи людям и развитию Херсонщины. Она работала координатором сестринского дела в Херсонской городской клинической больнице имени Евгения Карабелеша. Ее знали как профессионала своего дела и активного общественного деятеля", - написал Прокудин.

Также он сообщил, что, находясь во временно оккупированном Херсоне в начале полномасштабного вторжения, Мария Михайловна вместе с тысячами херсонцев выходила на мирные митинги против российской агрессии.



В прошлом году за значительные заслуги перед Украинским народом и вклад в укрепление государства Марию Михайловну наградили Почетной грамотой Верховной Рады Украины.

Напомним, что на 65-м году жизни внезапно скончался народный депутат от партии "Европейская солидарность" Степан Кубив.