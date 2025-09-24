Наслідки нічних атак на Дніпропетровщині: пошкоджені будинки, ЛЕП та авто
Вночі 24 вересня на Дніпропетровщині знову було неспокійно через атаки російської армії
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Росіяни били по Нікополю та Покровській громаді з важкої артилерії та FPV-дронів. Пошкоджений п’ятиповерховий будинок, автомобіль та лінію електропередач.
Після опівночі удар безпілотником зафіксували й по Маломихайлівській громаді Синельниківського району. Внаслідок атаки сталася пожежа.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
За інформацією Повітряного командування, над областю збили 12 ворожих безпілотників.
Нагадаємо, у ніч на 24 вересня російські дрони атакували Харківщину, спричинивши низку пожеж. Є постраждалі.
