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19 березня 2025, 13:59

Медсестру з Херсона засудили на 15 років за співпрацю з ворогом

19 березня 2025, 13:59
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фото: Офіс Генерального прокурора
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Медсестру з Херсона засудили до 15 років позбавлення волі за передачу представнику ФСБ РФ інформації про Збройні сили України

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, працюючи медсестрою в одній з місцевих лікарень, жінка через месенджер передавала своєму знайомому – представнику ФСБ РФ дані українських захисників, які проходили лікування.

Також вона надавала відомості про дислокацію, озброєння і переміщення військової техніки підрозділів Збройних Сил України та інших сил оборони.

Цю інформацію окупаційні війська використовували для нанесення ракетних та артилерійських ударів, а також з метою коригування обстрілів.

До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців. Агент РФ намагався підірвати наряд поліції.

Раніше співробітники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який на замовлення спецслужб Росії готував вибухові пристрої для скоєння терактів у Запоріжжі.

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РФ ФСБ РФ Херсон медсестра злив інформації співпраця з ворогом
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