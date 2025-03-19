Медсестру з Херсона засудили на 15 років за співпрацю з ворогом

фото: Офіс Генерального прокурора

Медсестру з Херсона засудили до 15 років позбавлення волі за передачу представнику ФСБ РФ інформації про Збройні сили України

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, працюючи медсестрою в одній з місцевих лікарень, жінка через месенджер передавала своєму знайомому – представнику ФСБ РФ дані українських захисників, які проходили лікування.

Також вона надавала відомості про дислокацію, озброєння і переміщення військової техніки підрозділів Збройних Сил України та інших сил оборони.

Цю інформацію окупаційні війська використовували для нанесення ракетних та артилерійських ударів, а також з метою коригування обстрілів.

До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою.

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Раніше співробітники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який на замовлення спецслужб Росії готував вибухові пристрої для скоєння терактів у Запоріжжі.