фото: Офис Генерального прокурора

Медсестру из Херсона приговорили к 15 годам лишения свободы за передачу представителю ФСБ РФ информации о Вооруженных силах Украины

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, работая медсестрой в одной из местных больниц, женщина через мессенджер передавала своему знакомому – представителю ФСБ РФ данные украинских защитников, проходивших лечение.

Также она предоставляла сведения о дислокации, вооружении и перемещении военной техники подразделений Вооруженных сил Украины и других сил обороны.

Эту информацию оккупационные войска использовали для нанесения ракетных и артиллерийских ударов, а также для корректировки обстрелов.

До вступления приговора в законную силу женщина будет находиться под стражей.

Напомним, на Днепропетровщине Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку российских спецслужб совершить теракт против украинских правоохранителей. Агент РФ пытался взорвать наряд полиции.

Ранее сотрудники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который по заказу спецслужб России готовил взрывные устройства для совершения терактов в Запорожье.