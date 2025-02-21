Росіяни знову атакували дроном Херсон, поранена жінка
Російські військові атакували безпілотником Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки постраждала 59-річна жінка
Про це начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.
Ворожа атака відбулася у п'ятницю ввечері.
"Співробітниками поліції до лікарні у тяжкому стані доправлено 59-річну херсонку. Вона потрапила під атаку ворожого безпілотника у Дніпровському районі близько 17.30. У потерпілої мінно-вибухова травма та уламкове поранення правої гомілки. Медики надають їй необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, армія РФ завдала удару по Слов'янську в Донецькій області.
Росіяни атакували з дрона населений пункт у Херсонській області, постраждав чоловікВсі новини »
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