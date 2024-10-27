Внаслідок обстрілу Херсона загинув чоловік, ворожі снаряди влучили поблизу відділення пошти

фото: Херсонська ОВА

Російські війська сьогодні, 27 жовтня, вдарили по Центральному району Херсона. Один чоловік загинув, ще один - отримав поранення

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

Мрочко зазначив, що внаслідок обстрілу один чоловік отримав травми, несумісні з життям, інший дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, множинні уламкові поранення.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив обставини загибелі у Херсоні чоловіка внаслідок російської атаки - снаряди влучили поблизу поштового відділення. Наразі особу вбитого встановлюють.

За його словами, чоловік загинув на місці. Також поранення отримав 45-річний херсонець. Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Миколаївщині російські війська три рази атакували село Дмитрівка на Миколаївщині дронами. Внаслідок одного з обстрілів загинув чоловік.