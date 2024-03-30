Українські бійці показали, як знищили на півдні ворожу гаубицю
Аеророзвідка прикордонників Херсонського загону продовжує виявляти та знищувати російську техніку
Відповідне відео оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Здійснюючи розвідку тимчасово окупованої ділянки місцевості, оборонці півдня натрапили на ворожу гаубицю "Д-30”, котра активно працювала по українських населених пунктах.
"Прикордонники змусили смертоносний шматок заліза замовкнути назавжди. Ворожа гаубиця отримала статус "ліквідованої”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники ліквідували ще один ворожий комплекс спостереження "Муром-П" на Харківському напрямку.
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