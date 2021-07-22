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На Херсонщині виявили агентурну мережу ФСБ Росії: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники
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22 липня 2021, 11:41 701

На Херсонщині виявили агентурну мережу ФСБ Росії: серед інформаторів - правоохоронці та чиновники

22 липня 2021, 11:41 701
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Фото: з відкритих джерел
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Працівники Служби безпеки України блокували діяльність агентурної мережі ФСБ Російської Федерації, яка діяла на території Херсонської області

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Так, зазначається, що організатором мережі був колишній співробітник регіонального управління СБУ. За даними слідчих, він звільнився зі служби у 2014 році й під час виїзду до РФ був завербований співробітниками ФСБ Росії.

У службі повідомляють, що фігурант справи створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, до якої залучив широке коло посадовців. Серед них працівники СБУ виявили: посадовця ДСНС, співробітника поліції, працівника місцевої прокуратури, співробітника СБУ в Херсонській області та колишнього посадовця облдержадміністрації.

За даними оперативників, російським куратором агентурної мережі виявився кадровий офіцер ФСБ РФ Віталій Король. Оперативники та слідчі СБУ задокументували численні факти збору та передачі інформації через заздалегідь відпрацьовані ФСБ РФ закриті канали електронного зв’язку.

Російську спецслужбу цікавила інформація про діяльність та особовий склад регіонального управління СБУ, дані про місцевих правоохоронців, військові підрозділи та органи влади", - йдеться у повідомленні.

За передану інформацію резидент отримував від російської спецслужби щомісячну грошову винагороду.

Затриманим оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 "державна зрада" КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що в Україні завершили розслідування справи кримських чиновників-зрадників.

СБУ чиновники розслідування зрада Херсонська область

 
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