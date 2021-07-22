11:41  22 июля
На Херсонщине обнаружили агентурную сеть ФСБ России: среди информаторов - правоохранители и чиновники
08:53  22 июля
Непогода в Украине унесла жизни двух человек, семеро - в больнице
08:06  22 июля
Сутки в ООС: оккупанты трижды сорвали "тишину" и ранили нашего воина
UA | RU
UA | RU
22 июля 2021, 11:41 681

На Херсонщине обнаружили агентурную сеть ФСБ России: среди информаторов - правоохранители и чиновники

22 июля 2021, 11:41 681
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Работники Службы безопасности Украины блокировали деятельность агентурной сети ФСБ Российской Федерации, которая действовала на территории Херсонской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Так, отмечается, что организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. По данным следователей, он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в РФ был завербован сотрудниками ФСБ России.

В службе сообщают, что фигурант дела создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц. Среди них сотрудники СБУ обнаружили: чиновника ГСЧС, сотрудника полиции, работника местной прокуратуры, сотрудника СБУ в Херсонской области и бывшего чиновника облгосадминистрации.

По данным оперативников, российским куратором агентурной сети оказался кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король. Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РФ закрытые каналы электронной связи.

Российскую спецслужбу интересовала информация о деятельности и личном составе регионального управления СБУ, данные о местных правоохранителях, военных подразделениях и органах власти", - говорится в сообщении.

За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение.

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 "государственная измена" УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Украине завершили расследование дела крымских чиновников-предателей.

СБУ чиновники расследование предательство Херсонская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram