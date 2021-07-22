На Херсонщине обнаружили агентурную сеть ФСБ России: среди информаторов - правоохранители и чиновники

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Работники Службы безопасности Украины блокировали деятельность агентурной сети ФСБ Российской Федерации, которая действовала на территории Херсонской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Так, отмечается, что организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. По данным следователей, он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в РФ был завербован сотрудниками ФСБ России.

В службе сообщают, что фигурант дела создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц. Среди них сотрудники СБУ обнаружили: чиновника ГСЧС, сотрудника полиции, работника местной прокуратуры, сотрудника СБУ в Херсонской области и бывшего чиновника облгосадминистрации.

По данным оперативников, российским куратором агентурной сети оказался кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король. Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РФ закрытые каналы электронной связи.

Российскую спецслужбу интересовала информация о деятельности и личном составе регионального управления СБУ, данные о местных правоохранителях, военных подразделениях и органах власти", - говорится в сообщении.

За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение.

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 "государственная измена" УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Украине завершили расследование дела крымских чиновников-предателей.