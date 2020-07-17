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17 липня 2020, 14:01 4

Присутність Збройних сил України в Херсонській області збільшиться - голова ОДА

17 липня 2020, 14:01 4
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В області планується посилення вже існуючих військових частин, так і розміщення нових підрозділів
В області планується посилення вже існуючих військових частин, так і розміщення нових підрозділів
Фото: з відкритих джерел
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Голова Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв відмітив, що в області очікують як посилення вже існуючих військових частин, що дислокуються на Херсонщині, так і розміщення нових підрозділів - і сухопутних військ, і Військово-Морських сил ЗСУ. 

Про це він заявив в ефірі телеканалу телеканалу "Дім/Дом", передає RegioNews.

Наша область - єдина, яка має адмінкордон з Кримом, і тому посилення Збройних Сил в нашій області, на мій погляд, має важливе значення", - підкреслив голова ОДА.

Окремо він акцентував увагу на зміцненні територіальної оборони.

"Торік за моєю ініціативою міністром оборони України і міністром оборони Естонії був підписаний документ про реалізацію пілотного проєкту територіальної оборони саме Херсонської області за прикладом естонського Кайтселійту (добровільних воєнізованих формувань в Естонії - ред.). І ми зараз активно працюємо над тим, щоб провести восени цього року навчання із залученням резерву і спланувати комплекс заходів щодо посилення тероборони Херсонщини ", - сказав Гусєв.

Раніше повідомлялось, що голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв звернувся до Ради національної безпеки і оборони України з пропозицією провести засідання щодо посилення комплексу заходів на півдні України.

Військово-морські сили Херсонська ОДА військова техніка армія ЗСУ
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